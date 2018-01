Zahlreiche Gäste beim Neujahrsempfang der FDP: Gastredner im Barmer Bahnhof war Andreas Pinkwart.

An lange Disco-Abende im Barmer Bahnhof fühlte sich beim FDP-Neujahrsempfang nicht nur Alexander Schmidt erinnert, sondern auch viele der älteren Gäste im Saal. Sie tanzten am Samstagmorgen aber ebenso wenig wie der FDP-Ratsfraktionsvorsitzende, denn es wurde vor allem geredet: über die GroKo beispielsweise, in Berlin und Wuppertal: „Hier läuft sie ja“ sagte Schmidt, „aber ich kenne so recht keinen, der sie wirklich mag.“ Und nicht selten sei man ja auch uneins. „Vielleicht ist das ein Modell für Berlin: Opposition innerhalb der GroKo.“

Scharf kritisierte Schmidt beim Thema Hauptbahnhof die Bahn: „Das Verhalten der Deutschen Bahn ist ein Skandal. Über Jahre hat man Wuppertal hängen lassen, als es darum ging, dass das Bahnhofsgebäude saniert werden muss.“ Für Wuppertal sei es „ein Schlag ins Gesicht“, dass die Bahn nun ankündige, sich aus dem Gebäude zurückziehen zu wollen. „Es ist sehr ärgerlich, dass solche Dinge nicht konkret und schlüssig vereinbart werden.“ Man müsse „in der Stadt deutlich professioneller werden. Fazit: schlecht beraten“.

„Sekt und gute Schnittchen gibt es im Rathaus fast nie. Also, Andreas, das war unter Peter Jung besser.“

Alexander Schmidt zu OB Andreas Mucke

Rechtlicher Sachverstand im Verwaltungsvorstand fehle, kritisierte Schmidt zur Diskussion um die Dezernenten-Stelle. Ein Ärgernis sei auch das Thema Forensik. „Es überrascht und ärgert uns sehr, dass nicht klar ist, dass die Bereitschaftspolizei von der Müngstener Straße wie verabredet an die Parkstraße umzieht.“ Die FPD habe sich klar positioniert: „Forensik kommt auf die Kleine Höhe, die Bereitschaftspolizeit an die Parkstraße, und auf das Gelände an der Müngstener Straße kommt Wohnbebauung.“ Insgesamt gebe es „eine falsche Schwerpunktsetzung“ in der Stadt.

Nach Alexander Schmidt betrat der Kreisvorsitzende und stellvertretende Fraktionsvorsitzende der FDP-Landtagsfraktion, Marcel Hafke, die Bühne im Barmer Bahnhof und nutzte sie für Lob: „Wir haben im vergangenen Jahr Geschichte geschrieben“, befand Hafke zur Rückkehr der FDP in den Bundestag.

Dort vertrete Manfred Todtenhausen Wuppertaler Interessen, so Hafke, und holte den Bundestagsabgeordneten zu sich nach vorn. Todtenhausen bezeichnete sich selbst als „Bergischer Abgeordneter“, lobte die Zusammenarbeit mit Minister Andreas Pinkwart in Sachen Wirtschaft und sagte zu den gescheiterten Jamaika-Verhandlungen: Ich bin wirklich froh darüber – das hätte niemals funktioniert.“ Man werde als Opposition „parlamentarisch richtig Gas geben“.