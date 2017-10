Die FDP-Fraktion kritisiert Grüne und Linke für ihre Forderung nach einer siebten Gesamtschule. „Die Schulentwicklungsplanung ist in den politischen Gremien noch nicht einmal besprochen und schon überholen sich Grüne und Linke mit ihren Forderungen nach einer weiteren Gesamtschule“, so die schulpolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Karin van der Most. „Aus unserer Sicht ist es aber wichtig, dass wir zunächst die vorhandenen Kapazitäten aller Schulen nutzen und mit Augenmaß die Schülerzahlen auswerten.“ Viele Schulen liefen derzeit vierzügig, hätten aber Kapazitäten für eine Sechszügigkeit, so van der Most. Nach Ansicht der FDP müsse sich Schulentwicklung am Bedarf orientieren und „nicht an politischer Ideologie“. Van der Most sagt, dass sich auch die die Abschaffung von G8 an den Gymnasien auf die Anmeldezahlen auswirke. Das müsse beachtet werden. „Erst dann, wenn uns alle Zahlen und Fakten vorliegen, können wir doch verlässlich sagen, wo es in Wuppertal Bedarf gibt und wo nicht. Wir brauchen in Wuppertal keine schulpolitischen Schnellschüsse, die am Ende zu Lasten der Schüler und der Vielfalt des vorhandenen Bildungsangebotes gehen. Weniger Ideologie und mehr Vernunft wäre an dieser Stelle wünschenswert.“