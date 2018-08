Die vier bunten Hefte sind fertig und auf der Internetseite der Junior Uni ist ab sofort das Programm der Junior Uni für das Wintersemester zu sehen. Zu finden sind Kurse von „Mathe zum Anfassen“ über die beliebten Lego Mindstorm-Kurse zum Programmieren von Lego-Robotern bis zu Kursen zur Herstellung von Kunststoff, Chinesisch, internationale Politik oder die Dichterin Else Lasker-Schüler. Ab 9. September können sich Kinder und Jugendliche von vier bis 20 Jahren anmelden.

Wuppertal. Es ist das zwanzigste Kursprogramm der Bildungseinrichtung, die in diesem Jahr ihren zehnten Geburtstag feiert. Seit der Gründung ist das Programm kontinuierlich gewachsen. In diesem Jahr sind es 208 Kurse, darunter viele bekannte wie „Raketenkids“, in dem die Kinder unterschiedliche Antriebe für Raketen ausprobieren, mit dem Künstler und Galeristen Jürgen Grölle oder „Konten, Kosten, Controlling“ für junge Firmengründer.

Wie immer sind auch neue Ideen dabei, „denn wir wollen auch denen etwas Neues bieten, die schon einige Kurse belegt haben“ betont Geschäftsführerin Ariane Staab. 34 neue Angebote sind es in diesem Jahr. Dazu gehört der Kurs „Schmetterling, du kleines Ding“, in dem Vier- bis Sechsjährige alles über Schmetterlinge herausfinden, „Informatik ohne Computer“; in dem Sieben- bis Elfjährige Grundlagen des Programmierens spielerisch mit Spielen, Rätseln und einer Rallye entdecken, „Poetry Slam, in dem Elf- bis 14-Jährige Texte formulieren und sich schließlich auf einer Bühne miteinander messen, und „Medizin kompakt“, in dem zwei angehende Ärztinnen mit 14- bis 20-Jährigen das Herz und seine Funktionen erkunden, chirurgisches Nähen üben und Informationen über den Beruf des Mediziners zusammentragen.

Zehn Tage haben neugierige und wissbegierige Kinder, Jugendliche und ihre Familien Zeit, ihre Favoriten im Programm zu finden. Ab Sonntag, 9. September, können sie sich für Kurse bewerben: direkt auf der Homepage der Junior Uni, per Telefon oder vor Ort in der Junior Uni. Da stehen Helfer bereit, die bei der Online-Bewerbung unterstützen, auch auf Englisch und Arabisch.

Die Bewerbungsphase für die Vier- bis Sechsjährigen beginnt um 11 Uhr, die für die Sieben- bis Zehnjährige, um 12 Uhr und für die für alle ab elf Jahre um 13 Uhr. Einige beliebte Kurse sind schnell ausgebucht. „Es lohnt sich aber, sich auf die Warteliste einzutragen“, sagt Junior Uni-Sprecherin Karin Röhrich. „Besonders begehrte Kurse versuchen wir, im Laufe des Semesters erneut anzubieten.

