13 Verhandlungstage im Prozess um die Springmann-Morde sind vorüber. Eine erste Bilanz.

Am 23. März hat der Prozess um die Morde an Christa und Enno Springmann begonnen. 13 Verhandlungstage haben bisher stattgefunden – gerade etwas mehr als ein Drittel der 35 Verhandlungstage, die das Gericht insgesamt veranschlagt hat. Der Prozess hat bisher viel Privates ans Licht gebracht, das insbesondere Enno Springmann für viele in einem neuen Licht erscheinen lässt. Ob die beiden Angeklagten überzeugend als Mörder überführt werden können, ist noch nicht feststellbar.

Der Doppelmord im März 2017 hat die Stadt erschüttert. Nicht allein die brutale Tat, sondern auch der Vorwurf, dass der heute 26-jährige Enkel des wohlhabenden Paars dahinter stecken soll, gemeinsam mit seinem heute 45-jährigen Geschäftspartner.

Der Enkel hat vier Anwälte, die viele Fragen stellen

Die Angeklagten schweigen, ihre Anwälte haben für sie die Tat bestritten. Das Gericht muss anhand von Indizien urteilen, was den Prozess so aufwendig macht. Am Richtertisch sitzt die Schwurgerichtskammer aus dem Vorsitzenden Richter Robert Bertling, zwei weiteren Berufsrichtern und zwei Schöffen. Wegen der Länge des Verfahrens sitzen zudem ein Ersatzrichter und zwei Ersatzschöffen dabei – damit bei einem Ausfall der Prozess nicht neu starten muss.

Auch der Tisch der Angeklagten ist eng besetzt: Der 45-Jährige hat zwei Verteidiger, der Enkel sogar vier, die als renommierte Anwälte gelten. Sie sind engagiert, fragen viel, geben nach Zeugenaussagen wertende Erklärungen ab, kritisieren die Frageweise der Richter. Das führte schon zu gereizter Atmosphäre, aber bisher nicht zu Streit. Anträge, zum Beispiel die Befangenheit des Gerichts zu prüfen, die den Fortgang eines Prozesses sehr bremsen können, gab es bisher nicht. Der Vorsitzende achtet auf eine sachliche Atmosphäre.

Begonnen hat der Prozess im großen Schwurgerichtssaal, dessen schiere Größe Respekt einflößt. Ab dem dritten Verhandlungstag fand der Prozess in einem kleineren Saal statt, alle mussten zusammenrücken. Für Zuschauer reduzierte sich der Raum von 80 bis 100 Plätzen – die auch gefüllt waren – auf 20 bis 30. Inzwischen finden die Verhandlungen im Neubau statt, in dem etwas mehr Platz, die Luft dennoch bald verbraucht ist. Noch immer kommen etwa 20 Zuhörer, neben Journalisten Angehörige der Angeklagten. Sie nicken den Männern auf der Anklagebank zu, direkter Kontakt ist nicht erlaubt.

Beide Angeklagte reagieren äußerlich wenig auf das, was in der Verhandlung geschieht. Der Enkel, stets im Anzug, flüstert häufig seinen Anwälten etwas zu, sein Gesicht ist undurchdringlich. Der Geschäftspartner, der mal im Hemd, mal im Shirt kommt, zeigt mehr Mimik, aber nur, wenn er Richtung Zuschauerbank lächelt.