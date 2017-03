Sinfonieorchester und Bergische Musikschule laden am 26. März zum Familien-Musiktag in die Stadthalle ein.

Wuppertal. Wie bringt man Kindern Musikinstrumente näher? Am besten, indem sie den Klang der Instrumente hören und sie selbst ausprobieren können. Das ist die Idee des Familien-Musiktags, der am Sonntag, 26. März, zum dritten Mal in der Historischen Stadthalle stattfindet.

Das Sinfonieorchester und die Bergische Musikschule laden zu einem Tag mit voller Musik ein. Um 11 Uhr wird der Wiener Moderator Marko Simsa das Fest mit dem 3. Familienkonzert eröffnen. Unter dem Motto „Walzerschritt und Polkahit“ dreht sich das Konzert des Sinfonieorchesters Wuppertal um die schwungvolle Musik des berühmten Walzer- und Polkakönigs Johann Strauß-Sohn, seiner Brüder und seines Vaters. Dabei können die Kinder auch mitmachen: Zur Tritsch-Tratsch-Polka können sie mitsingen, beim Radetzky-Marsch kräftig mitklatschen.

Gemeinsam mit der Bergischen Musikschule finden anschließend zahlreiche kleine Konzerte in den Nebenräumen statt. Hier haben die Besucher Gelegenheit, alle Instrumente kennenzulernen, die an der Musikschule unterrichtet werden. „Den ganzen Sonntag wimmelt es hier von Kindern, die Instrumente ausprobieren“, sagt Ursula Slawig, Leiterin des Bezirks Vohwinkel der Bergischen Musikschule. „Wir freuen uns, dass wir damit viele Kinder in die Stadthalle locken.“ Viele Kinder kämen durch das Familien-Musikfest zum ersten Mal in die Historischen Stadthalle.

Ein Highlight des Tages voller Musik ist das Konzert des Celloorchesters der Bergischen Musikschule um 15 Uhr. Cornelius Thieme hat ein Medley von Michael Jackson arrangiert, das alle 60 Schüler spielen, die Cellounterricht nehmen. „Das wird mit Sicherheit eine ganz coole Nummer“, sagt Slawig.

Abschlusskonzert: Hollywood auf dem Johannisberg

Um 14 Uhr präsentieren Kinder im Alter von fünf bis sieben Jahren Streichinstrumente im Konzert des Liliput- und des Kammerorchesters mit Roswitha Dasch. „Bei uns haben die Kinder von Anfang die Chance, in einem Ensemble zu spielen“, sagt Slawig. Es sei ein ganz tolles Erlebnis für Kinder mit anderen gemeinsam zu musizieren.

Eintritt Das Familienkonzert um 11 Uhr kostet 8 Euro auf allen Plätzen. Die Karten für das Konzert „Hollywood auf dem Johannisberg“ um 18 Uhr kosten zwischen zehn und 33,50 Euro. Der Eintritt zu allen Konzerten der Bergischen Musikschule ist frei. Weitere Informationen unter: www.wuppertaler-buehnen.de

Um 16 Uhr tritt der TanzCHor60+ auf. Der 33-köpfige Tanzchor singt und tanzt über Lebensthemen. Er singt über die Balance im Leben, die Freude und Dankbarkeit und das Schwächeln und die Trauer. „Auch wenn das kein Angebot für Kinder ist, gehören Großeltern auch zur Familie und sind wichtig für das Leben der Kinder“, erklärt Slawig die Programmauswahl.

Den abendlichen Abschluss bildet das Konzert des Sinfonieorchesters Wuppertal „Hollywood auf dem Johannisberg“. Der britische Dirigent Nic Raine ist bekannt von vergangenen Hollywood-Konzerten und wird zu den Filmmusikklassikern wie Harry Potter, Herr der Ringe oder Mary Poppins etwas Spannendes erzählen.

„Wir gestalten das Programm wie im vergangenen Jahr“, sagt Slawig. Gerade die Zusammenarbeit mit dem Sinfonieorchester habe sich bewährt. Dabei hören Kinder, welches Instrument ihnen gefällt. „Wenn ein Kind sagt, ich will Klarinette lernen, dann sollte man auf das Kind hören“, sagt Slawig. Der Klang sollte die Auswahl des Instrumentes entscheiden.

Der Familien-Musiktag trägt ziemlich schnell Früchte: die Bergische Musikschule vermeldet nach der Veranstaltung Zuwächse. „Viele melden sich gleich beim Familientag an oder bringen in der Woche nach dem Musikfest die Anmeldung vorbei“, so Slawig.