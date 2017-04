Wuppertal. Unter dem Vorwand als WSW-Beschäftigte angeblich verseuchtes Trinkwasser überprüfen zu müssen, haben sich Personen in Barmen Zutritt zu einer Wohnung verschafft.

Die Wuppertaler Stadtwerke weisen darauf hin, dass keine Überprüfungen der Wasserleitungen oder -qualität in Häusern oder Wohnungen vorgenommen werden. WSW-Beschäftigte können sich zudem immer per Firmenausweis mit Lichtbild ausweisen. Entsprechende Papiere sollten also genau kontrolliert werden.