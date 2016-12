Wuppertal Fahrzeuge brannten aus

Wuppertal. Am frühen Samstagmorgen, um 3.06 Uhr, brannten im Gewerbegebiet Dycker Feld zwei Fahrzeuge vollständig aus.



Ein BMW und ein Mercedes Benz waren auf einem verschlossenen Firmengelände abgestellt. Beide Pkw brannten bei Eintreffen der Einsatzkräfte in voller Ausdehnung. Die Feuerwehr musste zwei Tore gewaltsam öffnen. Eine angrenzende Hallenfassade geriet ebenfalls in Brand. Das Feuer konnte aber schnell gelöscht werden.

Polizei sucht Zeugen

Die Ermittlungen zur Schadenshöhe am Gebäude und zur Brandursache dauern an. Allein die Schäden an den beiden Fahrzeigen werden auf insgesamt ca. 50.000,-- Euro geschätzt.



Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202/284-0 entgegen.