Wuppertal. Ein 17-jähriger Fahrschüler hat am Montagabend auf der Straße Wahlert die Kontrolle über sein Leichtkraftrad verloren. Er prallte in einer Linkskurve gegen die Leitplanke und stürzte zu Boden. Dabei wurde er schwer verletzt und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme musste die Straße teilweise gesperrt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro.