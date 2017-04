Der Kunde ließ sich von Haan über Elberfeld nach Vohwinkel chauffieren - dort bedrohte er den Fahrer des Taxis mit einer Waffe und raubte ihn aus.

Vohwinkel. In der Nacht zum Ostersonntag wurde gegen Mitternacht ein Taxi-Fahrer am Goetheplatz in Vohwinkel überfallen. Der 34-Jährige brachte einen Kunden von Haan nach Elberfeld und anschließend weiter Richtung Vohwinkel zum Goetheplatz. Dort angekommen zog der Mann plötzlich eine Waffe und forderte von dem Fahrer Geld. Nachdem er die Beute erhalten hatte, flüchtete der Räuber in Richtung Kaiserstraße.

Der Mann war Anfang bis Mitte Vierzig, sehr hager und hatte helle Haare. Bekleidet war der Täter mit einer Lederjacke und einer grauen Stoffhose. Mit dem Taxi-Fahrer sprach er türkisch. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/2840 entgegen.