Alle fordern mehr Fachkräfte für Inklusion. Drei Sonderpädagogen berichten, worin die Herausforderungen tatsächlich bestehen.

Wuppertal. Inklusion – ein heißes Eisen und thematisch in aller Munde. In Wuppertal kümmern sich Sonderpädagogen um Kinder mit Unterstützungsbedarf und stehen in Regelschulen vor besonderen Herausforderungen. Die WZ sprach mit Charlotte Horras, Sandra Leopold und Gerd Gerlach an der Gesamtschule Barmen über ihre Arbeitssituation.

Frau Horras, Frau Leopold, Herr Gerlach, beim Thema Inklusion fordern Schulen, Eltern und Schüler mehr Sonderpädagogen. Wieso werden nicht mehr beschäftigt?

Charlotte Horras: Weil es momentan kaum fertig ausgebildete Kräfte gibt - der Markt ist leer, in der Region bieten mit Köln, Dortmund und Wuppertal zu wenige Hochschulen Sonderpädagogik an. Und die sind hoffnungslos überlaufen.

Was ist das Besondere Ihrer Arbeit an der Gesamtschule im Vergleich zur Tätigkeit an einer Förderschule?

Sandra Leopold: Jeder von uns ist ja für eine bestimmte Profession ausgebildet, zum Beispiel Geistige Entwicklung. Doch im inklusiven Betrieb begegnen wir ganz unterschiedlichem Unterstützungsbedarf.

Barmen Die Gesamtschule Barmen ist eine der zahlreichen Wuppertaler Regelschulen, in denen Inklusion eine wichtige Rolle spielt. Außer in Regelschulen kümmern sich Sonderpädagogen zudem in sieben Förderschulen um Kinder und Jugendliche.

Unterstützungsbedarf ist ein weiter Begriff. Mit welcher Art von Kindern und Jugendlichen haben Sie täglich zu tun?

Gerd Gerlach: Unsere Schüler sind sehr unterschiedlich. Der Unterstützungsbedarf kann körperliche Einschränkungen betreffen, die geistige Entwicklung, den Bereich Lernen. Wir kümmern uns dabei auch um Kinder aus schwierigen familiären und sozialen Situationen. Es gibt Schüler, die uns zuweilen an Grenzen bringen und solche, bei denen wir die sonderpädagogische Bedürftigkeit sogar aufheben können – und sie zum Regelschulabschluss führen.

Leopold: Ein Leitsatz aus dem Studium, der immer noch gilt, lautet, jedes Kind da abzuholen, wo es steht. Es ist die Kunst der Inklusion, das in der Verwaltung des Mangels hinzubekommen: Dass diese Schüler hier im System Regelschule mitlaufen und man ihren Bedürfnissen trotzdem mehr nachkommt als denen anderer.

Gelingt das an Ihrer Schule?

Gerlach: Jede Schule hat ein eigenes Klima. Das an dieser Schule ist wirklich ein gutes. Es ermöglicht Schülern, in bestimmten Feldern positive Erfahrungen zu machen. . .

Horras: . . .und das gar nicht einmal in erster Linie durch uns, sondern im Zusammenlernen mit den anderen Schülern. Das, finde ich, ist ein großer Gewinn der Inklusion.