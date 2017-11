Wuppertal/Dortmund. Ein 93-jähriger Mann aus dem Kreis Borken und ein 92-jähriger Mann aus Wuppertal sind wegen Beihilfe zum Mord im Konzentrationslager Stutthof bei Danzig angeklagt. Das teilte die Staatsanwaltschaft Dortmund am Mittwoch mit. Den ehemaligen SS-Wachmännern wird vorgeworfen, für mehrere hundert Morde in den Jahren 1942-1945 mitverantwortlich zu sein, sagte Staatsanwalt Andreas Brendel am Mittwoch.

Da die Männer zum Zeitpunkt der ihnen vorgeworfenen Taten noch nicht 21 Jahre alt waren, wird die Große Auswärtige Strafkammer des Landgerichts Münster beim Amtsgericht Bocholt als Jugendkammer über die Eröffnung des Verfahrens entscheiden. dpa