Am 34. Tag im Prozess um die Springmann-Morde hat das Gericht eine Ex-Freundin des Sohnes gehört. Am mutmaßlichen Tattag war er bis etwa 20 Uhr bei ihr am Niederrhein.

Wuppertal. Erneut war der Sohn des ermordeten Springmann-Paares Thema im Mordprozess gegen den Enkel (27) und seinen Geschäftspartner (45). Die Verteidigung hatte kritisiert, das Alibi des Sohnes sei nicht gründlich genug geprüft worden. Das Gericht hatte die 48-Jährige deshalb von der Polizei vernehmen lassen und geladen.

Sie berichtete vor Gericht, am Sonntag, 20. März 2017, dem mutmaßlichen Tattag, hätten sie den Geburtstag ihres Teenager-Sohns begangen. Zu dem Treffen in ihrer Wohnung am Niederrhein seien die Großeltern gekommen, auch ihr damaliger Lebensgefährte, der Sohn des Springmann-Paares, sei dabei gewesen. Sie erinnere sich nicht genau, wann er gegangen sei: „Ich tippe, gegen 20 Uhr.“

Verteidiger Klaus Bernsmann erklärte im Anschluss, ihre Aussage bestätige, dass der Enkel viel zu früh in Verdacht geraten, andere Spuren nicht verfolgt worden seien. „Es ist unglaublich, wenn erst am Ende eine Zeugin erscheint, die Anlass gibt, über eine alternative Verdachtsschöpfung nachzudenken.“

Der Befangenheitsantrag der Verteidigung gegen die Kammer ist noch nicht beschieden. Das war zunächst für den Mittag angekündigt, wurde dann aber aus technischen Gründen verschoben. Der Prozesstag am Mittwoch war damit beendet.