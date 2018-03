Reinhard Birker sammelt seit den 70er Jahren besinnliche Schallplatten. Auf den Covern sind Elvis Presley, Nicole und Heino zu sehen.

Barmen. Die Idee zu seiner ungewöhnlichen Sammlung kam Reinhard Birker Ende der 1970er Jahre. Damals erschien in der Wochenend-Ausgabe der WZ ein Artikel über ein Ehepaar, das rund 100 Weihnachtsschallplatten gesammelt hatte. „Ich habe mir gedacht: Das schaffe ich auch“, erzählt Birker und heute hat er das Sammlerehepaar weit übertroffen. Mehr als 300 Schallplatten stehen inzwischen im Regal und theoretisch könnte er rund um die Uhr Weihnachtslieder erklingen lassen. Doch so fanatisch ist er dann doch nicht.

Wuppertaler

Sammlerstücke

Hauptsächlich auf Flohmärkten, die in den Sommermonaten stattfinden, entdeckt er seine Schätze. „Dann wollen die Leute ihre Weihnachtsplatten loswerden und ich bekomme sie ganz preiswert oder sogar geschenkt“, freut er sich. Auf Plattenfang ist er überwiegend in Wuppertal und Remscheid. „Oft muss ich schon länger in dem Plattenangebot kramen, um an Weihnachtsplatten zu gelangen“ schmunzelt er. Ein paar Erbstücke von seinen Großeltern besitzt er auch noch. „Das sind hauptsächlich christliche Platten.“

An eine Schallplatte, die er den Großeltern geschenkt hat, kann er sich noch gut erinnern. „Die war von dem Pianisten Richard Clayderman, denn mein Großvater spielte auch Klavier.“ Das Sammler-Gen liegt wohl in der Familie, denn Vater Birker sammelte alles über Wuppertal.

Hauptsächlich deutsch- und englischsprachige Platten nennt Birker sein eigen. Elvis Presley ist auf einem Cover zu sehen, Chris Rea, Ricky King, oder Boney M, aber auch Iwan Rebroff, Anneliese Rothenberger und Nicole. Viele Chöre haben zur Weihnachtszeit Aufnahmen gemacht, die Westfälischen Nachtigallen finden sich, der Bielefelder Kinderchor und zahlreiche andere. Ein pausbäckiger Nikolaus, Kinder mit streng gekämmten Haaren: die 50er Jahre lassen grüßen.

Ein Exemplar fällt besonders ins Auge. Es erschien Ende 1966 und war die zweite Weihnachts-Langspielplatte von Schlagerbarde Heino. Das Cover ist aufklappbar und zum Vorschein kommt eine Pop-up-Krippe. Die Platten, die er besitzt, sind in einem guten Zustand und abspielbar, da sie ja nur innerhalb einer kurzen Zeitspanne benutzt wurden. Er tritt direkt den Beweis an, Udo Jürgens erschallt und im Anschluss ein Hörbeispiel aus „Die Weihnachtsuhr – Weihnachtslieder als Spieluhrweisen und Flötenuhrstücke von J. Haydn“. Das erinnert an mittelalterliche Klänge.

Birker ist wichtig, dass die Platten noch hörbar sind. „Ich schaue schon, ob sie Kratzer haben. Allein um des Besitzes willen erwerbe ich sie nicht.“ Für ihn ist das Schöne, dass auf seinen Exponaten noch die alten Weihnachtslieder erklingen. Auch von Wuppertaler Interpreten hat er Platten. Aus dem Jahr 1966 stammt „Alte Deutsche Weihnachtschöre“ der Kantorei Barmer Gemarke unter Leitung von Helmut Kahlhöfer. Und die Sänger der Kurrende wünschen unter Kirchenmusikdirektor Franz Schneider „Frohe Weihnachten“.

Geordnet hat er seine Sammlung nach Chören, Allgemein und nach Schlagerstars von A bis Z. Ob er auch finanziell einige Schätzchen sein Eigen nennen kann, weiß Birker nicht. „In den Schallplattenkatalogen tauchen die Weihnachtsplatten nicht auf.“ Aber das ist ihm auch nicht wichtig. Da es keine Schallplatten dieser Art mehr gibt, ist für ihn die Sammlung ohnehin abgeschlossen.