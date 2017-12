Monika Heigermoser ist Wuppertals Kulturbüroleiterin und als solche in der Szene zu Hause. 2018 geht sie in den Ruhestand.

Wer in Wuppertal wissen will, was in der freien Kulturszene los und wer dort angesagt ist, der geht zu ihr. Monika Heigermoser ist seit zehn Jahren Leiterin des Kulturbüros. Jahre, in denen sie das Kulturgeschehen in der Stadt stark mitgeprägt hat. Nun neigt sich ihre Zeit dem Ende zu. Mitte 2018 geht die 64-jährige gebürtige Chiemseerin in den Ruhestand. Anlass für einen Rückblick.

Was hat Sie nach Wuppertal verschlagen?

Heigermoser (lächelt): Private Gründe.

Wollten Sie schon immer im Kulturbereich arbeiten?

Heigermoser: Nein, selbst das Studium war nicht vorherbestimmt. Ich komme aus einem kleinen Dorf am Chiemsee, war die erste Frau dort, die überhaupt studiert hat. In Regensburg habe ich zunächst auf Lehramt studiert und an der Uni entdeckt, dass mich Pädagogik interessiert. Fertig studiert habe ich dann in Wuppertal, bin also Diplompädagogin. Danach habe ich zunächst als freie Kurleisterin bei der VHS gearbeitet, war in der Frauenbildung, der Alphabetisierung tätig. Ich weiß, wie sich prekäre Lebensverhältnisse anfühlen. Später habe ich als feste Fachbereichsleiterin die Alphabetisierung aufgebaut.

1995 war ein wichtiges Jahr für Sie.

Heigermoser: Ja, ich bekam den Anerkennungspreis der Unesco für Alphabetisierung und wechselte in die gerade umstrukturierte Stadtverwaltung, wo ich die Leitung der kommunalen, internen Fortbildung übernahm, hier Standards und Verbindlichkeit schuf. Mit Anfang 50 wollte ich dann noch mal einen neuen Bereich kennenlernen und bewarb mich um die Leitung des Kulturbüros, da Monika Bistram in den Ruhestand ging.

Das war 2007. Seither sind zehn Jahre vergangen. Welches Projekt liegt Ihnen besonders am Herzen?

Heigermoser: „Viertelklang“, weil es das erste große und neue Projekt war, das Synergien schuf. Vorher wurden viele kleine Projekte nebeneinander unterstützt. Wir und damit meine ich das Team, brachten Chor und Jazz, Rock und Klassik zusammen. Jeder Künstler brachte sein Publikum mit, das dann, ohne Schwellenängste, auch andere Kulturbereiche für sich entdeckte. Außerdem haben wir so (neue) Drittmittelspenden einwerben können, die man erst kriegt, wenn man etwas Besonderes macht. Das Rezept ging auf: Das Kulturbüro finanziert und organisiert, die Künstler geben ihre Kunst. So geht es auch bei der Literaturbiennale, der Performancenacht, der Kunst- und Museumsnacht und natürlich bei der Kulturtrasse.