Sprockhövel. Am Montag haben Mitarbeiter des Fachbereichs Jugend und Soziales der Stadt Sprockhövel Anmeldungen für die Tages- und Halbtagsaktionen im diesjährigen Ferienspaß entgegengenommen. Während die Nachfrage in Niedersprockhövel so hoch war, dass einige Veranstaltungen bereits während des Anmeldeverfahrens ausgebucht waren, gab es in Haßlinghausen für jedes teilnehmende Kind die gewünschten Plätze.

Nach Auswertung aller Anmeldungen steht fest, dass es für alle Angebote, außer der Tagesfahrt in den Freizeitpark Irrland, noch Restplätze gibt. So stehen für den Fahrradtag, den Ausflug in die Freizeitwelt Sauerland, die Ferienküche, den Natur-Erlebnistag und den Tagesausflug nach Arnsberg, wo der Wildwald Vosswinkel und anschließend die Freilichtbühne Herdringen besucht werden, noch jeweils mehr als 10 Restplätze zur Verfügung. Etwas enger wird es bei den Angeboten Geo-Caching, Tagesausflug Fort-Fun, Besuch der Trampolinhalle SprungWerk und beim Schnupperangeln. Für die Angebote Tagesausflug Movie-Park und Kletterwald Wetter stehen nur noch einige wenige Plätze für Schnellentschlossene zur Verfügung.

Die Restplatzvergabe erfolgt telefonisch unter 02339/917333. Wer sich kurzfristig über das Programm des Ferienspaßes informieren will, kann das im Internet tun. Red

sprockhoevel.de/rathaus/jugend-schule/freizeitangebote