Das Bandwirker-Bad hält sich weiter gut über Wasser. Damit das so bleibt, gibt es viele Veranstaltungen.

Ronsdorf. Seit der Übernahme vor sieben Jahren können Margit Deniers-Schlägel und ihre Mitstreiter auf breite Unterstützung in Ronsdorf setzen. Sorgenkind bleibt die Altersstruktur. Der Vorstand des Fördervereins Bandwirker-Bad und der Betreibergesellschaft BaRon sind immer noch stolz. Seit nunmehr sieben Jahren führen die Ronsdorfer das ehemalige städtische Hallenbad in Eigenregie – nur finanziert aus Spenden, Mitgliedsbeiträgen und Eintrittsgeld.

Bei der Jahreshauptversammlung blickte der Vorstand zufrieden auf das vergangene Jahr. Und auch alle notwendigen Reparaturen, die in 2018 anstehen, sind bereits gesichert. „Wir haben einen soliden Mitgliederstamm“, sagt Fördervereins-Vorsitzende Margit Deniers-Schlägel im WZ-Gespräch.

Mitgliederzahlen schrumpfen jährlich

Aktuell würden 689 Mitglieder das Bandwirker-Bad unterstützen. „Sie sind aber in der Regel älter“, erklärt sie. Deswegen würde die Mitgliederzahl jährlich etwas schrumpfen. Weil einige Neumitglieder hinzukommen, gleicht sich dies aber aus. Ein Blick in die Statistik zeigt, dass knapp 400 Förderer zwischen 50 und 79 Jahre alt sind. Deutlich weniger sind die Jüngeren. Nur 97 Mitglieder unter 50 Jahre gehören dem Verein an. „Deswegen werben wir ständig neu und hoffen natürlich, dass wir auch Ronsdorfer finden, die beruflich noch eingespannt sind.“ Bisher gibt es dadurch keine finanziellen Einbußen für den Badebetrieb. Durch Mitgliederbeiträge und Spenden werden etwa 30 Prozent der Betriebskosten und zusätzlich alle Reparaturen bezahlt. Das übrige Geld muss die Betreibergesellschaft durch Eintrittskarten erwirtschaften.

In diesem Jahr haben die Verantwortlichen der BaRon Betriebs UG kostenintensive Reparaturen von Fliesen, Fenstern und Klimaanlage sowie Elektroprüfungen und den Austausch von Pumpen auf ihrer Agenda. Margit Deniers-Schlägel ist zuversichtlich, dass der Förderverein die dafür benötigte Summe zusammenbekommt.

Dafür sind auch in diesem Jahr wieder einige Aktivitäten geplant. „Wir hatten etwa am 25. Februar ein großes Benefizkonzert.“ Am Freitag, 23. März, steht das traditionelle Eierlotten im Restaurant L’Ancora an. Höhepunkt wird wieder das Weinfest vom 24. bis 26. August sein, welches der Fördverein gemeinsam mit dem Heimat- und Bürgerverein (HuB) ausrichten wird. Das Jahr endet mit dem Adventsbasar am 16. Dezember im Bandwirker-Bad. Zusätzlich öffnet dort jeden 1. und 3. Mittwoch im Monat von 15 bis 17 Uhr und jeden 2. Samstag im Monat von 10 bis 12 Uhr der Büchermarkt.