Das Wuppertaler Lebensgefühl kann man am besten im Luisenviertel erleben, findet FDP-Mann Marcel Hafke.

Wann ist man glücklich? Man ist glücklich, wenn man zufrieden mit sich ist, wenn sich ein Gefühl der Geborgenheit und des Wohlfühlens einstellt. Relevant dafür sind für mich meine Familie, meine Freunde und mein Beruf. Aber auch die Stadt, in der ich wohne. Schließlich verbringe ich in ihr die meiste Zeit meines Lebens. Also sollte ich mich hier auch wohlfühlen. Glückliche Momente hat man in unserer Stadt beispielsweise, wenn man die Möglichkeit hat, die Panoramen zu genießen.

Eine der schönsten Aussichten kann man an der Obere Lichtenplatzerstraße erleben und von dort aus die eindrucksvolle Topographie unserer Stadt bewundern. Nach Feierabend laufe ich gerne über die Nordbahntrasse und freue mich auch da jedes Mal über den Blick von den Brücken auf Wuppertal. Wenn ich all die Menschen sehe, die in ihrer Freizeit die Nordbahntrasse nutzen, und ich mir vor Augen führe, dass die Realisierung dieses Projektes durch das ehrenamtliche Engagement einiger Bürgerinnen und Bürger zustande gekommen ist, erfüllt es mich mit Stolz, Wuppertaler zu sein.

Außerdem verbringe ich mit meiner Familie und meinen Freunden, insbesondere in der warmen Jahreshälfte, gerne Zeit auf der Hardt. Dort treffen wir uns zu einem Spaziergang oder um einfach auf der Wiese zu sitzen und die Sonne zu genießen. Auch dort konnte ich bereits viele glückliche Augenblicke erleben.

Um in einer Stadt glücklich zu werden, braucht es aber auch Menschen und Momente, die einen fesseln. Ich bin der Meinung, dass man unser Lebensgefühl am besten im Luisenviertel erleben kann. Die unterschiedlichsten Menschen, Ideen, Geschäfte, Bars, Kneipen und Restaurants treffen aufeinander - und das meistens unkompliziert. Es entsteht ein Lebensgefühl von Freiheit und Aufbruch, von Kreativität und Tatendrang. Und genau das ist es, was unsere Stadt auszeichnet. Ein Teil davon sein zu dürfen, macht mich zufrieden und glücklich.