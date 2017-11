10 000 Euro sammelte der Rotary-Club Wuppertal Bergisch-Land mit seiner Benfizveranstaltung „Kaminhoch2“ in der Immanuelskirche. Die Clubmitglieder verwandelten den ehemaligen Kirchenraum in einen Gastraum mit Kamin, in dem sie den Gästen unter anderem Wildschweingulasch servierten. Höhepunkt war ein hochkarätiges Musikprogramm. Bei einer Tombola verlosten Rotarier ihre besonderen Talente an die Gewinner. Der Erlös der Veranstaltung geht an den Unterbarmer „Kinderteller“ der evangelischen Gemeinde Unterbarmen, der Kindern von sechs bis zwölf Jahren ein kostenloses Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung anbietet. Mit dem Geld sollen eine weitere pädagogische Kraft eingestellt und ein Musikkurs für die Kinder finanziert werden. Red