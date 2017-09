Zum Tode von Heiner Geißler erklärt der CDU-Bundestagsabgeordnete Jürgen Hardt: „Mit Heiner Geißler verliert Deutschland einen der brillantesten politischen Denker. Freunde wie politische Gegner haben seinen intellektuellen Scharfsinn bewundert und vor seiner Wortgewalt manchmal auch gezittert. Ich habe Heiner Geißler im Jahr 1987 in meiner Funktion als Bundesvorsitzender des Rings Christlich-Demokratischer Studenten (RCDS) kennengelernt. Er war damals CDU-Generalsekretär. Die Standfestigkeit in Fragen von Demokratie und Menschenrechten zeichnete Heiner Geißler sein Leben lang aus. Dabei scheute er auch den Konflikt mit politischen Freunden nicht, wie der Streit mit Franz-Josef Strauß über die Menschenrechtsverletzungen in der damaligen Diktatur Chiles zeigt. Seine Weitsicht und sein moralischer Kompass sollten für alle Politiker demokratischer Parteien ein Vorbild sein.“ Red