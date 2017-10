Auch am CDG ging der Barmer Junge einst zur Schule.

Barmen. In ihrer Samstagausgabe berichtete die WZ über die Enthüllung einer Gedenktafel an der Gemeinschaftsgrundschule Schützenstraße, die an die Volksschulzeit von Johannes Rau erinnert. In dem Artikel war die Rede davon, dass der spätere Wuppertaler Oberbürgermeister, Ministerpräsident und Bundespräsident seine Schullaufbahn am Gymnasium Siegesstraße, damals neusprachliches Gymnasium, fortsetzte. Wie sich Hans Georg Heldmann erinnert, lag aber noch eine Station dazwischen. „Er war nach dem 4. Schuljahr noch ein oder zwei Jahre nach Kriegsende zunächst auf dem Carl-Duisberg-Gymnasium, damals mathematisch, naturwissenschaftliches Gymnasium, heute CDG genannt“, so Hans Georg Heldmann in einem Brief an die WZ.

Dirk Krüger, früherer Lehrer an der Schützenstraße, erinnert daran, dass Johannes Rau seine frühere Volksschule anlässlich des 100-jährigen Bestehens am 23. Mai 1997 besucht habe. Rau habe den Festvortrag gehalten und für die Schule gespendet. „Damals gab es bereits den Wunsch und den Antrag, den Namen Johannes-Rau-Gemeinschaftsgrundschule zu tragen. Das wurde mit der Begründung abgelehnt, „lebenden Personen“ können nicht Namensgeber werden“, so Dirk Krüger in seinem Brief an die WZ.

CDU Das betonierte Abwasserrohr an der Schloßbleiche ist nicht nur ärgerlich für die Anwohner und Geschäftsleute. Auch die Politiker sind davon nicht begeistert. Klaus Lüdemann von den Grünen hatte schon am Montag bei den Stadtwerken angerufen und nach der Einrichtung der Baustelle befragt. „Ich dachte, das sei ein Versehen“, sagte Lüdemann, „bei all den Baustellen, die es in der Innenstadt schon gibt, können die doch nicht auch die Schloßbleiche schließen.“ Dann stellte sich aber heraus, dass die Sperrung und die Baustelle nicht aufzuschieben sind. Lüdemann ist sich sicher, dass den Stadtwerken kein Vorwurf zu machen ist. Er hoffe darauf, dass das Problem schnell behoben sei und der Fußgängerweg schnell wieder hergestellt werde. Gleichzeitig baut er darauf, dass der Überweg über die Geschäftsbrücke zum Ende des Jahres eröffnet werde. Das habe man in der Plan- und Begleitkommission Döppersberg angedeutet. Das würde die Einschränkungen minimieren. Er sagte, der Vorfall werde in jedem Fall noch Thema in der Bezirksvertretung Elberfeld. Die tagt am 18. Oktober. Auch Thomas Kring aus der BV sagt, man müsse sich den Vorfall detailliert darstellen lassen. Er sagt aber auch, dass Fehler eben passieren. Trotzdem habe er mit „Erschütterung“ zur Kenntnis genommen, dass die Schloßbleiche über Wochen gesperrt sei. Dabei brauche man eine Verbindung über diese für die Fußgänger. Der Umweg sei „lästig“, sagt Kring, die ganze Sperrung und deren Umstände seien natürlich ärgerlich für Anwohner, Anlieger und Fußgänger. Auch Michael Müller, Fraktionsvorsitzender der CDU im Rat, hofft auf eine schnelle Lösung des Problems, sowohl was die Abwasserrohe angeht aös auch die Baustelle.