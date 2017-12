Maik Geilenbrügge ist bereits Mister NRW. Als solcher bereitet sich der Banker auf die Wahl zum Mister Germany am Samstag vor.

Sprockhövel. Acht Monate ist es nun her, dass Maik Geilenbrügge zum schönsten Mann Nordrhein Westfalens gekürt wurde. Seitdem hat sich viel verändert. „Mein Leben ist stressiger geworden“, gibt der Sprockhöveler zu. „Aber ich habe auch viele tolle Erlebnisse gehabt und außergewöhnliche Menschen gelernt.“ Außer einigen Modelaufträgen ist ihm ein Auftritt in besonderer Erinnerung geblieben: eine Pop-up-Store-Eröffnung von Mazda. „Ich wurde zum ersten Mal in meinem Leben von einem Chauffeur abgeholt, zur Veranstaltung gefahren und stand im Rampenlicht auf einem roten Teppich.“

Doch das Leben als Mister NRW hat auch seine Schattenseiten: „Ich habe kaum noch Freizeit“, bekennt Maik Geilenbrügge, der neben seinem Beruf als Kundenberater bei der Sprockhöveler Volksbank noch studiert. Als wäre das nicht Herausforderung genug, steckt das Model gerade in der heißen Vorbereitungsphase für die Ausscheidung zum Mister Germany. Das bedeutet Entsagung auf ganzer Linie: „Ich muss auf meine Ernährung achten und trainiere sechsmal in der Woche.“

Während sich in der Vorweihnachtszeit Familie und Freunde kulinarischen Genüssen hingeben, stehen bei Maik Geilenbrügge Haferflocken, Fisch, Fleisch und Gemüse auf dem Speiseplan. Nicht einmal Gewürze gönnt er sich. „Ich esse quasi jeden Tag das Gleiche, ohne Salz. Das ist schon hart.“ Sein Glück: „Meine Freundin stärkt mir den Rücken, obwohl ich Moment nicht sehr unternehmungslustig bin.“

„Unsere Familie lebt seit mehr als 100 Jahren in Sprockhövel. Da bin ich bodenständig.“

Maik Geilenbrügge, Amtierender Mister NRW und Kandidat zur Mister Germany-Wahl

Doch die Freundin musste in den vergangenen Wochen sogar ganz auf den Mister-Germany-Kandidaten verzichten. Im November ging es in ein Trainingscamp nach Ägypten. Gemeinsam mit den übrigen Kandidaten für die Wahl stellte sich der Sprockhöveler bis Donnerstag Fotoshootings, Wettbewerben, Trainingseinheiten und Knigge-Kursen. Mit der Konkurrenz im Camp? „Viele der Kandidaten kenne ich inzwischen, der eine oder andere ist eigentlich mehr Kumpel als Rivale. Ich freue mich darauf.“

Am Samstag, 9. Dezember, wird es dann ernst. In mehreren Durchgängen stellen die Bewerber ihre Qualitäten unter Beweis. Der Moment, vor dem Maik Geilenbrügge am meisten zittert, ist gar nicht der Auftritt vor der Jury. „Insgesamt 35 Freunde, Bekannte und Verwandte werden zur Ausscheidung kommen. Vor fremdem Publikum aufzutreten macht mir gar nicht so viel aus, aber vor dem engsten Familienkreis – das ist schon komisch.“