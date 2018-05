2:2 gegen die U23 von Schalke 04 bedeutet den zehnten Tabellenplatz.

Sprockhövel. Mit dem 2:2 (1:1)-Remis gegen die U23 des Bundesliga-Vizemeisters Schalke 04 verabschiedete setzte Oberligist TSG Sprockhövel einen entspannten Saisonabschluss. Vor rund 250 Zuschauern fand die Mannschaft von Andrius Balaika nach einer wahren Verabschiedungsorgie - 13 Spieler verlassen Sprockhövel - von Beginn an besser ins Spiel.

Nach mehreren guten Chancen sorgte Maximilian Claus für die fällige 1:0-Führung (26.) und hätte bei besserer Chancenauswertung mit 3:0 in die Kabine gehen können. Stattdessen sorgte eine Unachtsamkeit in der 30. Minute für den 1:1-Pausenstand.

„Was wir in den letzten drei Spielen an Chancen erarbeitet haben, reicht für die ganze Saison“, sagte Balaika nach dem Abpfiff. Tatsächlich hatte sich sein Team auch in der letzten Partie spielerisch von seiner besten Seite gezeigt. Allein an der Verwertung haperte es. So war der TSG-Coach mit der Vorstellung seines Teams zufrieden, trauerte aber den vergebenen Chancen nach. Denn auch die 2:1-Führung (64.), die Jan-Nicklas Budde einköpfte, verschenkten die Hausherren unnötig daher.

Dabei hatten sich viele auf einen Sieg der Hausherren eingestellt, doch der eingewechselte Muhamed Alawie sorgte in der letzten Spielminute für den Ausgleich. Mit dem zehnten Tabellenplatz beendet die TSG Sprockhövel seinen Wiederkehr in die Oberliga.

» TSG: Michels - Budde, Cömez, Oberdorf, Ramaj, Kadiu, Dudda, Gremme, Claus (79. / Bukowski), Coskun (79. / Buceto), Wasilewski