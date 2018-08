Am 30. Tag des Springmann-Prozesses hat der Enkel (27) begonnen, sich zu den Tatvorwürfen zu äußern. Zu Beginn erklärte er noch einmal selbst, dass er seine Großeltern nicht getötet hat. Dann schilderte er, was er in den Tagen vor der Tat gemacht hat.

Es auch noch einmal selbst zu sagen, war dem 27-Jährigen wichtig: „Ich habe meinen Opa, der mir der mir den Vater ersetzt hat, innig geliebt, ähnlich war es mit meiner Oma“, sagte er, wobei er mehrfach stockte. „Ich habe meine Großeltern nicht getötet.“ So ähnlich hatte es sein Verteidiger Klaus Bernsmann schon zu Beginn des Prozesses gesagt. Der Enkel hatte dann lange geschwiegen.

Zum Schluss des Prozesses spricht er nun doch selbst. Seine Aussage hatte er auf Din A4-Blättern handschriftlich vorbereitet. An diesem Prozesstag ging es um Freitag, 17. März, und Samstag, 18. März 2017. Er berichtete von Kaffeetrinken, kurzen Treffen mit seiner Freundin, Beschäftigung mit seinem Hund, Tischtennis-Training, einem Tischtennis-Spiel am Samstag. Den Freitagabend verbrachte er mit Freunden in der Düsseldorfer Altstadt - Anlass für einen Streit mit seiner Freundin, den Samstagabend mit einer Bekannten, die er nach eigenen Angaben am Freitag kennengelernt hatte.

Was er am Sonntag, 19. März 2017, und am Montag, 20. März, gemacht hat, davon will der Enkel am 31. Prozesstag kommenden Freitag berichten. Am Sonntag, 19. März, sollen laut Anklage seine Großeltern getötet worden sein. Am Montag, 20. März wurden sie tot aufgefunden.