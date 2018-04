Thema am 24. April: „Stadtwandel - Wem gehört die Stadt?“.

Zum Jubiläumsjahr Engels2020 steht am m Dienstag, 24. April, der zweite von insgesamt fünf Workshops an. Das Organisationsteam lädt alle Interessierten ein, am Programm zum 200. Geburtstag des berühmten Wuppertalers Friedrich Engels mitzuarbeiten. Diesmal geht es unter dem Titel „Stadtwandel - Wem gehört die Stadt?“ um die Richtung, in die sich die Stadt entwickelt. Die Frage, wem die Stadt gehört und welchen Weg sie gehen soll, bewegte die Wuppertaler auch schon vor 200 Jahren. Als 18-Jähriger verfasste Friedrich Engels in seinen „Briefen aus dem Wuppertal“ eine Abrechnung mit den sich rasant entwickelnden Städten Elberfeld und Barmen.

Wie würde seine Analyse der Stadt Wuppertal zwischen Lebensbedürfnissen und Verwertungsinteressen aktuell aussehen und welche Ansatzpunkte bietet sein Werk für den Umgang mit der Stadtentwicklung heute? Viele Interessierte haben auf der Auftaktveranstaltung Ideen für Aktionen und Veranstaltungen entwickelt. Diese Ideen, Konzepte und Vorschläge sollen nun gemeinsam in diesem Workshop weiterentwickelt werden. Beginn ist um 17 Uhr im Bürgerbahnhof Vohwinkel, Bahnstraße 16. Interessierte werden gebeten, sich anzumelden unter Telefon 563 6730 oder an

engels2020@stadt.wuppertal.de