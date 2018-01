Gesucht wird noch der Bürgersportler des Jahres 2017.

EN-Kreis. Erfolgreiche und auch mit Medaillen versehene Teilnahmen an Welt- und Europameisterschaften, Deutsche Meistertitel und Topplätze bei internationalen Turnieren, jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement als Schiedsrichter, im Vereinsvorstand oder in der Nachwuchsförderung – schon ein flüchtiger Blick auf die Erfolge der Einzel- und Mannschaftssportler zeigt, wie hoch die Latte für die Aktiven lag, um von der Jury für den Titel „EN-Sportler 2017“ nominiert zu werden.

Aus mehr als 80 Vorschlägen konnte die Jury um Landrat Olaf Schade auswählen. In sieben Kategorien galt es, sich auf je drei Vorschläge zu verständigen, die im Titelrennen bleiben. Welche Nominierten welche Plätze erreicht haben, das wird bis zur Ehrungsveranstaltung am Dienstag, 13. März, in der die Schwelmer Dreifachsporthalle an der B7 ein Geheimnis bleiben. Gesucht wird indes noch der „EN-Bürgersportler“, für den die Bürger des EN-Kreises im Internet abstimmen können.

Folgende Aktive sind für die Sportlerwahl nominiert (alphabetische Reihenfolge):

Sportlerin U18: Carlotta Fege (Handball, Borussia Dortmund, Wohnort Witten), Lena Laska (Rudern, RC Westfalen 1929 Herdecke, Wohnort Dortmund), Kaja Reinhardt (Schwimmen, SG Dortmund, Wohnort Herdecke)

Sportler U18: Jendrik Lange (Turnen, TuS Witten-Stockum, Wohnort Breckerfeld), Jonas Schreiber (Judo, Sport-Union Annen, Wohnort Köln, Jonas Wolf (Leichtathletik, LGO Dortmund, Wohnort Hattingen)

Sportlerin ab 18: Monika Büdenbender (Schießen, Milsper Schützenverein, Wohnort Ennepetal), Patricia de Graat (Leichtathletik, TSV 1863 Herdecke/LGO Dortmund, Wohnort Herdecke), Sarah Mäkelburg (Judo, Sport-Union Annen, Wohnort Witten)

Sportler ab 18: Adam Jurezko (Ringen, KSV Witten, Wohnort), Andreas Sander (Ski Alpin, SG Ennepetal, Burgberg), Johannes Weißenfeld (Rudern, RC Westfalen 1929 Herdecke, Wohnort Herdecke)

Mannschaft U18: Ruder Club Witten (Rudern , Zweier, Annika Steinau/Marie Treppke), Ruder Club Witten/RC Magdeburg (Rudern Doppelzweier, Simon Schlott/Jan Berend), Sport-Union Annen (Judo, männliche U18)

Mannschaft ab 18: EN-Baskets (Basketball, 1. Herrenmannschaft), Ennepetal Raccoons (Baseball, 1. Herrenmannschaft), Kanu-Club Witten (Drachenboot)

Ehrenamt: Jürgen Homberg (TSG Sprockhövel), Klaus Nehring (TG Rot-Weiß Hattingen), Walter Wasmuth (SSV Hattingen)

