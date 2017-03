Elfjähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wuppertal. Am Sonntag, gegen 15.50 Uhr, kam es auf der Märkischen Straße in Wichlinghausen zu einem Verkehrsunfall bei dem sich ein 11-jähriges Kind schwer verletzte. Der Junge spielte mit einem gleichaltrigen Freund an einer Verkehrsinsel als er rückwärts auf die Fahrbahn trat.

Ein 55-jähriger Ford-Fahrer konnte nicht mehr bremsen und es kam zum Zusammenstoß. Der Elfjährige zog sich schwere Verletzungen zu und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. Während der Unfallaufnahme musste die Märkische Straße gesperrt werden.