Wuppertal. Am Mittwochnachmittag, gegen 15.30 Uhr, stieg ein elfjähriger Junge an der Haltestelle "Kluse" in Elberfeld aus der Schwebebahn aus und wollte über die Bembergtreppe nach Hause gehen. Auf der Treppe wurde er von einem Jugendlichen verfolgt und dann zur Herausgabe seines Handys aufgefordert. Als er weitergehen wollte, drohte der Räuber sogar mit einem Messer.

Schließlich übergab er dem Täter das Handy und lief weg. Der Täter flüchtete mit drei weiteren männlichen Jugendlichen in Richtung Bundesallee. Das Kind beschreibt den Räuber als ca. 20 Jahre alten, dunkelhäutigen Mann. Dieser soll 180 cm bis 185 cm groß sein, er trug zur Tatzeit eine enge Hose und eine hellgrüne Jacke, schwarz-weiße Sportschuhe und eine Baseballkappe. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter 0202/2840 entgegen.