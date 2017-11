Wuppertal. Bei einem Verkehrsunfall in Vohwinkel wurde am Montag ein Mädchen von einem Pkw angefahren. Der Fahrer kümmerte sich jedoch nicht um das Mädchen, sondern flüchtete.

Wie die Polizei mitteilt, befand sich die Eljährige gegen 13.25 Uhr auf einem Parkplatz am Willi-Hildebrandt-Weg in Wuppertal-Vohwinkel, als sie von ein Smart anfgefahren wurd. Dabei zog sich das Mädchen eine Verletzung am Bein zu. Statt zu helfen fuhr der Autofahrer von der Unfallstelle weg, obwohl das Kind ihm von der Verletzung erzählte. Bei dem Auto handelt es sich um einen PKW Smart in schwarz weißer Farbe mit Wuppertaler Kennzeichen.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. red