Wuppertal. Ein Jahr nach der ersten Sommerlounge im KuKuNa-Atelier neben der Kirche Herz Jesu in Unterbarmen, mit einem bezaubernden Hofgarten und Balkonen über der Wupper, findet dort am Samstag ab 18 Uhr die nächste Electric Garden Lounge statt. Mit Grillgut, Summer Drinks, illuminierten Wänden ab Sonnenuntergang, der ständige Klang der Schwebebahn unterstützt von DJ-Sets und einem Live-Edit von Charles Petersohn. Bei Regen im Atelier Hünefeldstraße 54a.

In der Immanuelskirche an der Sternstraße/Ecke von Einern Straße beginnt am Samstag um 19.30 Uhr das Jahreskonzert mit dem Wuppertaler Saxophonorchester Sax for Fun unter dem Motto: „Bandleader“. Dort gibt es viele bekannte Melodien von Glenn Miller, James Last und Benny Goodman, gespielt vom großen Orchester mit über 60 Saxophonisten, dem Konzertorchester mit 30 Spielern, dirigiert von Thomas Voigt, sowie dem Kinderorchester Concertino unter der Leitung von Melanie Anker mit 25 Kindern.

Im Jazz-Club im Loch, Ecke Ekkehardstraße/Plateniusstraße spielt am Samstagabend das Quartett Forsonics mit Chris Fischer – Flügelhorn, Carsten Stüwe – Orgel, Keyboards, Bert Fastenrath – Gitarre und Andy Gillmann – Schlagzeug. Kontemplative Momente treffen auf explosive Arrangements und kammermusikalische Raffinesse. Ihre Musik ist ohne Eile und die vier Musiker sehen sich als die Lyriker unter den deutschen Jazzern. Ab 22 Uhr legen die Bar-DJs Dirk Domin und Rob Fährmann auf.

Und im Stellwerk am Loh, Buchenstraße 51, spielt am Sonntag um 18 Uhr das Ensemble Passatempo mit Evelyn Maliahustas, Tanja Kreiskott, Uwe Faulenbach und Klaus Harms, die an diesem Tag ihren Probenraum zu einem feinen, leisen Konzert, ohne große Technik öffnen und unplugged zum Beginn des Sommers „Seelenmusik“ versprechen. Musik zusammengetragen aus aller Herren Länder, die die Seele bewegt. Wegen der begrenzten Anzahl an Stühlen bitte verbindlich unter Telefon 2573395 oder per E-Mail: kl.harms@t-online.de anmelden.

