Wuppertal. Am Mittwochvormittag ist die Polizei am Eisenbahn-Viadukt, das über die Friedrich-Ebert-Straße führt, im Einsatz. Dort wurden 70 Zentimeter lange Eiszapfen endeckt, die gefährlich für Fußgänger, Radfahrer und Autofahrer werden können. Das teilte die Stadt mit. Aus der Einmündung Siegfriedstraße in Richtung Zoo kann es daher zu Verkehrbehinderungen kommen. Außerdem rät die Stadt dazu, diesen Bereich zu umfahren. red