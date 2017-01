Anzeige

Wuppertal. Die Wuppertaler Polizei sowie die Stadt veröffentlichen bereits seit längerer Zeit, an welchen Stellen jeweils schwerpunktmäßig die Geschwindigkeit im Stadtgebiet kontrolliert wird. An dieser Stelle finden Sie die gemeldeten Blitzer für die ganze Woche. Freitag, 13.01.:... mehr

Wuppertal. Die Stadt will in den kommenden Monaten klären, wie gut Wuppertals Chancen wären, hier die Bundes- oder Landesgartenschau auszutragen. Wie finden Sie diese Idee? Würden Sie eine Bundes- oder Landesgartenschau in Wuppertal begrüßen? Sagen Sie Ihre Meinung am WZ-Mobil: Mitarbeiter der WZ... mehr