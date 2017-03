Wuppertal. Aus bislang ungeklärten Gründen kam es am Sonntag gegen 16.30 Uhr auf der Eintrachtstraße in Wuppertal zu einem Streit zwischen einem 56-Jährigem und seinem 39-jährigen Nachbarn. Im Verlauf der Auseinandersetzung schlug der Jüngere dem Älteren mit der Eisenstange eines Wagenhebers auf den Kopf. Daraufhin eilte der Sohn (25 Jahre) des Verletzten hinzu und schoss mehrfach mit einer Schreckschusspistole in die Luft.

Die eingesetzten Polizisten nahmen den 39-Jährigen vorläufig fest und beschlagnahmten die Stange und die Schreckschusswaffe. Der 56-Jährige musste stationär im Krankenhaus behandelt werden. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.