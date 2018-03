Am Donnerstag, 8. März, werden Fragen beantwortet.

Sprockhövel. Die Stadt Sprockhövel lädt die Eltern, deren Kinder das 4. Lebensjahr vollendet haben und zum Schuljahr 2020/2021 eingeschult werden, zu einer Informationsveranstaltung ein. Betroffen sind also die Erziehungsberechtigten der Kinder, die in der Zeit vom 1. Oktober 2013 bis 30. September 2014 geboren sind. Das Schulgesetz NRW sieht vor, dass diese Erziehungsberechtigten vom Schulträger zu einer Informationsveranstaltung eingeladen werden, in der die vorschulischen Fördermöglichkeiten erläutert werden sollen. Die Stadt Sprockhövel bietet diese Informationsveranstaltung am Donnerstag, 8. März, um 19.30 Uhr in der Pausenhalle der Gemeinschaftsgrundschule Haßlinghausen, Geschwister-Scholl-Straße 6, an.

Bei dieser Veranstaltung werden die Eltern neben den vorschulischen Fördermög-lichkeiten und Förderbereichen auch über die bevorstehende Einschulung ihrer Kin-der informiert. Unter anderem werden zum Beispiel die Sprachstandserhebung und die flexible Schuleingangsphase erläutert und die Möglichkeiten der vorschulischen Sprachförderung vorgestellt. Die Eltern haben zudem die Möglichkeit, Fragen zu den unterschiedlichen Themen zu stellen. Die Stadt freut sich auf eine rege Beteiligung der Eltern. Red