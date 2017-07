Wuppertal. „Viel besser als noch während der Osterferien“: So lautete bei der gestrigen WZ-Umfrage das einhellige Urteil zum Schienenersatzverkehr. Einiges war los im nachmittäglichen Berufsverkehr, und so sammelten sich vor den Haltepunkten der Busse in Nähe der Elberfelder Stadthalle viele Reisende und Pendler. Einer von ihnen ist Malick Bielefeldt: Aus seiner Sicht funktioniert der Ersatzverkehr gut: „Außer, wenn es Stau auf der Autobahn gibt“, sagt er. „Von Köln über Solingen wird´s dann schon mal zäh. Gut finde ich, dass die Busfahrer bei Bedarf Ausweichrouten benutzen und nach Navi fahren und dass Mitarbeiter an den Haltestellen zur Verfügung stehen.“

Meike Bradel sagt: „Zur Zeit benötige ich von Solingen eine Dreiviertelstunde. Mit der Bahn dauert es zehn Minuten. Das ist schon ärgerlich.“ Die Beschilderung könnte ihrer Ansicht nach auch besser sein. „Und natürlich muss man der Bahn glauben, dass es für die Dauer des Umbaus nicht anders möglich ist.“ Immerhin habe sie bisher immer einen Sitzplatz bekommen – der blieb während der Osterferien im Berufsverkehrszeiten für viele Pendler oft ein frommer Wunsch. „In den Bussen kann ich über Platzmangel nicht klagen“, bestätigt auch Gerda Singhof. Sie kommt mit dem SEV aus Erkrath: „Das läuft wesentlich besser als Ostern“, findet auch sie. „Die Ausschilderung ist verständlicher und es ist gut, dass viel Personal als Hilfestellung zur Verfügung steht.“

„Überraschend gut“, antwortet Mark Neumetzler auf die Frage, wie der Ersatzverkehr aus seiner Sicht funktioniere. „Das ist eine 100-prozentige Verbesserung im Vergleich zu Ostern.“

Auch Jan Sühlo kann nicht klagen: „Ich komme aus Solingen, und natürlich gibt es nicht nur volle Busse, sondern auch volle Züge. Ärgerlich sind nur die Verzögerungen. Trotzdem hat man aus dem Testlauf von Ostern gelernt. Dass so viele Ansprechpartner vor Ort sind, finde ich sehr gut.“

Gerd Dicksken muss nach Krefeld: „Das ist sehr umständlich, da ich zunächst von Wuppertal mit dem Bus zum Düsseldorfer Hauptbahnhof fahre und von dort weiter nach Hause.“ Er kritisiert die Ausschilderung: „Da weiß man nicht genau, welche Straßenseite man zum Abfahren ansteuern muss.“