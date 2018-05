Angebote reichen von Fußballturnier bis zum Zoo-Ausflug.

Vohwinkel. Es muss nicht immer die weite Urlaubsreise sein. Auch im Stadtteil können Kinder und Jugendliche während der kommenden Pfingstferien einiges erleben. Die Mitarbeiter der Jugendhäuser im Stadtteil haben sich dazu wieder viele Aktionen einfallen lassen.

Das Jugendhaus Vohwinkel-Mitte, Gräfrather Straße 9, bietet unter anderem ganztägige Ausflüge an. Dafür empfiehlt sich eine frühzeitige Anmeldung. Am Dienstag, 22. Mai, können alle Kinder ab sieben Jahren von 10 bis 15.30 Uhr in den Wuppertaler Zoo fahren. Am Mittwoch 23. Mai, gibt es von 12.15 bis 19 Uhr einen Ausflug zum Lasertag nach Düsseldorf für Indoor-Funsport-Fans ab elf Jahren. Am Donnerstag, 24. Mai, steht ein Sportausflug auf dem Programm. Er geht von 10.20 bis 16.30 Uhr ins „Schwimm In“ nach Gevelsberg. Verschiedene Rutschen, ein Freizeiterlebnisbecken und ein Springerbecken mit Ein-, Drei- und Fünfmeter-Brett sorgen für jede Menge Spaß im Wasser. Anmelden können sich alle ab zehn Jahren, die mindestens das Schwimmabzeichen Bronze haben.

Am Freitag, 25. Mai, finden im Jugendhaus beliebte Gruppenspiele wie Stratego und Feuerball statt. Unter dem Motto „Best of Jugendhaus-Games“ gehen die jungen Teilnehmer von 14 bis 17 Uhr an den Start. Mitmachen können Kinder und Jugendliche ab acht Jahren. „Wir hoffen natürlich auf eine gute Resonanz der Ferienwoche“, sagt Jugendhaus-Leiterin Heike Cremer. Für alle Ausflüge ist eine Anmeldung erforderlich. Diese ist ab sofort zu den Büro-Öffnungszeiten montags von 12 bis 14 Uhr und mittwochs von 17 bis 18.30 Uhr in der Einrichtung möglich. Telefon: 0202/563-7313 und wuppertal.de/jugendhaus-vohmi.

An der Offenen Tür Höhe, Höhe 67, erwartet die jungen Besucher ebenfalls ein umfangreiches Angebote. Für alle fußballbegeisterten Zehn- bis 14-Jährigen startet am Donnertag, 24. Mai, ab 13.30 Uhr das traditionelle Pfingst-Fußballturnier auf dem Gelände der Jugendeinrichtung. Eingeladen sind alle jungen Fußballfans, die Lust haben, im Team der Jugendhäuser mitzuspielen. Trikots und Getränke werden gestellt. Am Dienstag, 22. Mai, und Freitag, 25. Mai, findet an der OT-Höhe eine Spieleolympiade statt. Außerdem steht während der Woche eine Tagesfahrt in einen Freizeitpark an. Weitere Infos unter 0202/563 7355 oder othoehe@stadt.wuppertal.de.

Die Kinder- und Jugendeinrichtung Treffpunkt Tesche an der Nathrather Straße bleibt während der Pfingstferien geschlossen. ebi