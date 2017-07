Samstag wird auf der Trasse gefeiert – zu Reggae, Dancehall und Dub Sounds. Dieses Mal gibt es einen internationalen Stargast.

Wuppertal ist eine Marke in Sachen jamaikanischer Musikkultur. Vor allem der „U-Club“ und der „Klub“ sind Anlaufstellen für Fans von Reggae und Dancehall. Aber ein Festival, ein großes Treffen der Gemeinschaft, gibt es hier nicht – oder noch nicht lange.

Denn dieses Jahr findet zum zweiten Mal der Trassenjam am Mirker Bahnhof statt. Am Samstag, 15. Juli, von 12 bis 22 Uhr, geht es rund – rund um den Mirker Bahnhof an der Nordbahntrasse.

Der Headliner kommt aus Jamaika, andere Künstler aus Wuppertal

Dieses Jahr geht es dabei besonders international zu: Der Headliner des Tages kommt nämlich aus Jamaika. Terry Ganzie ist sein Name. Der Jamaikaner produziert seit mehr als 25 Jahren global erfolgreiche Reggae-Musik und hat den Ruf, ein großartiger Live-Act zu sein. „Er war einer der ersten Jamaikaner, der mit seinen Songs in Europa erfolgreich war“, sagt Julian Dell von der Utopiastadt. „Er hat einfach nie aufgehört, Musik zu machen und zu touren“, sagt er. Auch jetzt sei er auf Tour und mache einen Zwischenstopp in Wuppertal.

Dazu gibt es aber auch Künstler aus Wuppertal zu sehen, berichtet Dell. Mit dabei sind „Uhuru Empire Sound“, hinter dem „Jah Ditsch“ steckt, ein Wuppertaler, der schon seit gut 20 Jahren in der Szene unterwegs ist. „Er hat die Szene hier geprägt“, sagt Dell. Er sei der „Godfather“, der Pate, des Dub in Wuppertal – „wenn man es pathetisch sagen will.“ Dazu kommen unter anderem noch die drei Wuppertaler Jungs von Running Irie, die sich mit der Partyreihe „Dancehall University“ einen Namen gemacht haben. „Sie sind diejenigen, die am weitesten über Wuppertals Grenzen hinaus bekannt sind“, sagt Dell. Running Irie spielen das große Finale des Festes, bevor es dann weitergeht in den „Klub“ an der Gathe.

Die Veranstalter erwarten bis zu 4000 Besucher

Daneben spielen noch Liquid Fire Sound, Soundvalley Movement, Ruffcut Sound und Torpedo Sound Patrol.

Für Utopiastadt ist das Festival wichtig. Dell erklärt das so: „Bei uns gibt es relativ viele, die sich zur Reggae-Dancehall-Familie zählen.“ Deswegen passe es, wenn dort das fehlende Szenetreffen stattfindet, so Dell.

Neben guter Musik gibt es auf dem Gelände afrikanisches Essen, Cocktailstände mit kubanischen Spezialitäten und wieder einige Überraschungen zu entdecken. Neu ist in diesem Jahr unter anderem eine Beach-Area.