Bei einem Zusammenstoß auf der Hoeftstraße wurde eine Autofahrerin leicht verletzt, an den beiden Wagen entstand ein Schaden von 18.000 Euro.

Wuppertal. Am Mittwochnachmittag kam es gegen 13.45 Uhr auf der Hoeftstraße in Elberfeld zu einem Unfall mit hohem Sachschaden. Als eine 45-jährige VW-Fahrerin auf der rechten Fahrspur der Hoeftstraße in Richtung Tannenbergstraße fuhr, kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Nissan einer 51-Jährigen.

Die 45-Jährige verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 18.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Hoeftstraße für eine Fahrtrichtung zeitweise gesperrt werden.