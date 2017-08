Nordbahntrasse, Schwebebahn und vieles mehr – Eveline Dohmann (48) erkundet die Stadt mit den Augen einer Touristin. Da gibt es viel zu bestaunen.

Wuppertal. Wuppertal ist für Eveline Dohmann ein unbeschriebenes Blatt. Unbeschrieben und uninteressant. Die 48-Jährige sagt es ganz unverblümt: „Ich muss gestehen, ich dachte immer, dass Wuppertal so eine Stadt ist, die man nicht unbedingt gesehen haben muss.“ Dohmann ist die perfekte Kandidatin für einen Tagesausflug durchs Tal. Die WZ nahm die Krefelderin einen Tag an die Hand und zeigte ihr, was die Stadt so alles zu bieten hat.

Das Kennenlernen beginnt auf einem Parkplatz an der Nordbahntrasse. Auf ihrer kurzen Fahrt durch ein Barmen unter grauen Wolken, sieht sich die Wuppertal-Touristin erst einmal in ihren Vorurteilen bestätigt. „So habe ich mir das vorgestellt. Hier gibt es ja so einige Bauten, die nicht so schön sind“, sagt Dohmann. Doch allzu viel konnte sich die Krefelderin gar nicht auf die Barmer Häuserfassaden konzentrieren, schließlich musste sie sich bei der Anfahrt erst einmal an die – für eine Autofahrerin vom Niederrhein – fremde Topographie gewöhnen. „Mein Auto musste hier ja gerade richtige Berge erklimmen“, sagt die Auswärtige.

Unterwegs mit der

Wuppertal-Touristin

Der Weg, der jetzt vor ihr liegt, ist jedoch ziemlich ebenerdig. Dohmann betritt die ihr völlig unbekannte Nordbahntrasse. Als sie die ersten Radler, Skater und Fußgänger sieht und versteht, dass sie gerade auf einer ehemaligen Bahnstrecke wandert, wächst die Begeisterung in ihr. „Das ist ja echt eine schöne Idee“, sagt Dohmann und versetzt die Trasse in Gedanken bereits in ihre Heimat. „Das wäre toll, ich habe mir immer schon so eine Strecke am Rhein gewünscht.“

Persönliches

Serie Eveline Dohmann (48) wurde im polnischen Ortelsburg geboren und lebt seit ihrem achten Lebensjahr in Krefeld. In Duisburg studierte sie Ostasienwissenschaften. Inzwischen ist sie als ausgebildete Massagetherapeutin selbstständig und arbeitet zudem als Übungsleiterin beim SV Bayer Uerdingen. Ihr großes Hobby ist der Sport. In der mehrteiligen Serie begleitet die WZ die Touristin auf ihrer Erkundungstour zu Wuppertals bekanntesten Orten.

Die ganze Schönheit der Trasse zeigt sich nach wenigen Metern, als Dohmann plötzlich auf dem 35 Meter hohen Viadukt über die Steinstraße steht. „Wow“, sagt sie und lässt den Blick über das Tal schweigen. „Ich hätte nicht gedacht, dass die Stadt so grün ist“, sagt sie und wird zum ersten Mal so richtig neugierig auf ihren Trip. Auf dem weiteren Weg über die Trasse bemerkt die Touristin noch, dass es richtig klasse wäre, wenn es an einem ehemaligen Bahnhof auch noch einen Biergarten... „Ach, das gibt es schon? Klasse.“

Die Stadt hat Dohmanns Aufmerksamkeit geweckt. Jetzt will sie’s wissen: Liegt Wuppertals Innenstadt in Barmen? Welche Stadtteile gibt es noch? Wie viele Einwohner hat Wuppertal? Welche Prominenten kommen von hier? Einer fällt ihr selbst ein: „Johannes Rau. Der war hier doch sogar Bürgermeister, oder?“ Nach langem Überlegen fällt ihr noch ein Kind des Tals ein: „Pina Bausch.“ Wobei dieses moderne Tanztheater nicht so ihres sei.