W.Zetti ist eine Frohnatur. Den Regen im Tal ist er seit frühester Kindheit gewöhnt, das typische Wuppertaler „Gemopper“ vermisst er, wenn er mal länger nicht da ist, und auch sonst kann ihn so schnell nichts aus der Ruhe bringen. Die Regen-Episoden der letzten Wochen hatten ihm dann aber irgendwann doch ein wenig zugesetzt. Als er jedoch vor einigen Tagen die Redaktion verließ und ihm auf dem Weg nach Hause doch tatsächlich die Sonne ins Gesicht strahlte, ging ihm das Herz auf: Die Fenster der vielen Gebäude in der Elberfelder City glitzerten, der Himmel strahlte hellblau und vereinzelt hörte man sogar einen Vogel zwitschern. W.Zetti war selber erstaunt, was ein paar Sonnenstrahlen mit seiner Gemütslage machten, und freut sich auf ein hoffentlich sonniges Wochenende.