Von Lothar Leuschen

Irgendwie hängt alles zusammen. Wuppertal ist zwar die 17. größte Stadt Deutschlands, auf der Rangliste der Straßennamensgeber steht die Stadt von Johannes Rau und Friedrich Engels aber nur auf Position 59. Ähnlich verhält es sich mit den Übernachtungszahlen. Die sind im vergangenen Jahr wieder einmal gesunken. Das kann der Chef des Stadtmarketings, Martin Bang, leicht auf die Menge und die Qualität der Hotels in Wuppertal zurückführen. Aber das allein wird es nicht sein. Denn selbst wenn es nicht genügend hochwertige Gästezimmer zwischen Vohwinkel und Beyernburg gibt, dann müsste wenigstens die Zahl derer höher sein, die Wuppertal für einen Tagesausflug nutzen. Aber auch das sind traurig, erschreckend, ja, fast schon skandalös wenige. Aber das hat Gründe. Wuppertal leidet unter einem schlechten Ruf. Nur 50 Kilometer weiter westlich glaubt ein jeder, die Stadt liege im Ruhrgebiet, sei grau und ärmlich – wie Gelsenkirchen, Bochum oder Hagen. Das ist nun schon seit Jahr und Tag so. Und ebenso lang ist es grundfalsch.

Dass Wuppertal eine der grünsten Großstädte ist, dass es über ein Jugendstil-Villen-Viertel verfügt, wie es größer in Deutschland keines mehr gibt, dass die Elberfelder Nordstadt in Teilen heute noch aussieht wie Berlin in seinen goldenen 1920er Jahren, dass die Stadthalle eben keine schnöde Halle ist, sondern ein Palast, ein Musentempel im besten und hochwertigsten Sinne, dass Wuppertal reich an Geschichte und noch reicher an Innovation ist, dass es in dieser Stadt eine Gesellschaft gibt, der das Leid des Nächsten nicht gleichgültig ist, dass es trotz aller Wunden und Schwierigkeiten ein Privileg ist, in Wuppertal leben zu können – all das wissen die meisten Menschen innerhalb, außerhalb Wuppertals wissen es zu wenige.

Das spricht dafür, dass in den vergangenen Jahrzehnten etwas falsch gelaufen sein muss im Stadtmarketing. Und das hat nicht nur mit Geld zu tun. Dennoch ist es zweifellos richtig, dass professionelles Stadtmarketing nicht gewissermaßen mit dem Erlös von Flaschenpfand-Sammeln betrieben werden kann. Als die Stadt ihre Eigenwerbung vor Jahren in eine eigene GmbH ausgliederte und Privatunternehmen wie Barmenia und die Sparkasse mit ins Boot holten, da hatten viele noch die Hoffnung, dass damit unternehmerische Expertise und Geld aus der Wirtschaft in die Stadtwerbung flössen. Wenig bis nichts davon ist eingetreten. Statt dessen reden die Privaten zwar entscheidend mit, wenn es um Personal und Standort geht, beim Bezahlen allerdings halten sie sich vornehm zurück und lassen der Stadt den Vortritt. Deshalb gibt es keinen Aufschrei darüber, dass die ohnehin finanziell gebeutelte Marketing-Gesellschaft in einen ebenso schmucken wie kostspieligen Neubau an der Geschäftsbrücke am Döppersberg ziehen soll. Die Miete bezahlen alle Wuppertaler mit ihren Steuern. Außerdem muss ja irgendetwas das umstrittene Café Cosa für Drogensüchtige verdecken, das hinter dem neuen Domizil des Stadtmarketings entsteht.