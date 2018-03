Dr. Juliane Köberlein-Neu setzt in Lehre und Forschung auf die Vermittlerrolle zwischen Pflege und Management.

„Was meiner Meinung nach wirklich gesund macht und gesund hält, ist das Wissen!“, sagt Dr. Juliane Köberlein-Neu. Sie ist die Vorstandsvorsitzende des Bergischen Kompetenzzentrums für Gesundheitsökonomik und Versorgungsforschung (BKG) und hebt damit die Verantwortung jedes Menschen in Bezug auf seine eigene, individuelle Gesundheit hervor. „In den vergangenen Jahren ist die Eigenverantwortlichkeit des Einzelnen stärker in den Fokus der Forschung gerückt“, sagt die Wissenschaftlerin.

Sie stellt fest, dass das Ziel auch darin besteht, Patienten zu befähigen, eine bewusst aktive Rolle in der eigenen Gesundheitsversorgung zu übernehmen. Das habe den Vorteil, dass Therapien nicht mehr diktiert werden, sondern dass der Patient sich durch „die Verbundenheit zu einer vorgeschlagenen Therapie noch enger und besser daran orientiert“, und dann umsetzen könne, was Ärzte, Apotheker und Therapeuten vorschlagen.

Köberlein-Neu war eine der Ersten, die den Studiengang Gesundheitsökonomie in Köln belegte. Sie entschied sich bewusst gegen ein Medizinstudium und macht auch heute allen Studieneinsteigern, die sich mangels ausreichendem Numerus clausus für ihr Fach entscheiden, unmissverständlich klar, dass es sich bei der Kombination Gesundheitsökonomie und Gesundheitsmanagement um ein hauptsächlich wirtschaftswissenschaftliches Fach handelt.

Das Interesse am Patienten war ausschlaggebend für ihre eigene Studienentscheidung. „Das Objekt der Begierde sind keine Zahlen, sondern es ist der Patient“, sagt sie. Die Richtung des Studiums bestimme jeder einzelne für sich. Man könne sich in verschiedene Richtungen entwickeln. Man könne sich wirtschaftswissenschaftlich orientieren, also sich überwiegend für die Kosten und die ökonomischen Auswirkungen von Krankheit und Ungleichheit in der Gesellschaft interessieren. „Man kann aber auch sagen, mich interessiert eigentlich die Versorgung. Dann ist man Idealist und denkt, als Forscher könnte man noch ein bisschen die Welt verändern. Das ist der Weg, den ich für mich eingeschlagen habe“, sagt Köberlein-Neu.

In der Versorgungsforschung sieht Köberlein-Neu einige Vorteile. Viele Fragestellungen können fachübergreifen bearbeitet werden und so zur Weiterentwicklung der regionalen sowie überregionalen Gesundheitsversorgung beitragen. Auch in der interdisziplinären Zusammenarbeit sieht sie viele Chancen, „wenn ich aktiv daran interessiert bin, den Patienten umfassend zu versorgen, aber nicht den Anspruch habe, es alleine zu tun.“

Der elektronische Pflegebericht auf Knopfdruck wird erprobt

Der Weg von der Theorie zur Praxis ist allerdings hart. Zunächst beginnt die Recherche nach Projektpartnern, die bereit sind, neue Wege einzuschlagen. „Wir haben in einem Projekt über ein Jahr gebraucht, um Apotheker und Ärzte zusammen zu führen und auch beiden klar zu machen, dass jeder seine Berechtigung hat“, sagt Köberlein-Neu.