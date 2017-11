Die Diebe ließen vor allem Bargeld und Elektronikartikel mitgehen.

Wuppertal. Auf ein Büro an der Paradestraße hatten es Einbrecher am vergangenen Wochenende abgesehen. Nachdem sie die Räume durchsucht hatten stahlen sie Bargeld und flüchteten unerkannt. Ebenfalls ein Büro war das Ziel von Dieben an der Laurentiusstraße. Sie brachen mehrere Räume auf und erbeuteten Laptops und Bargeld.

Am Hofkamp stiegen bereits am Samstagabend Einbrecher über den Balkon in eine Wohnung ein. Während der Inhaber schlief nahmen sie einen Laptop, ein Handy und eine Tasche mit. An der Leibuschstraße drangen Montagvormittag Täter in ein Einfamilienhaus ein und entwendeten Schmuck und eine Kamera.