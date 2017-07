An der Schlössersgasse stahlen Unbekannte Baumaterial und Werkzeug, am Hölker Feld wurden Erdkabel entwendet.

Wuppertal. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, gelangten am vergangenen Wochenende Diebe in einen Rohbau an der Schlössersgasse. Sie erbeuteten Baumaterial und Werkzeuge.

Im selben Tatzeitraum stiegen Einbrecher in ein Geschäft am Otto-Hausmann-Ring ein. Dort entwendeten sie Schmuck und Bargeld bevor sie unerkannt entkamen. Am Hölker Feld nahmen Einbrecher am vergangenen Wochenende mehrere Erdkabel und Werkzeug aus einer Firma mit, nachdem sie dort eingebrochen waren.

Eine Schule an der Rudolfstraße war am Wochenende ebenfalls das Ziel von Einbrechern. Dort erbeuteten die Täter Bargeld.

