Unter anderem versuchten Unbekannte in Langerfeld in einen Kiosk einzubrechen.

Wuppertal. In Wuppertal versuchten Unbekannte am 19. Januar, gegen 6.50 Uhr, erfolglos ein Mehrfamilienhaus an der Albertstraße aufzubrechen.

An der Oststraße gelang es Einbrechern jedoch zwischen dem 20. Januar, 14 Uhr und dem 21. Januar, 15 Uhr eine Wohnung gewaltsam zu öffnen. Die Täter entwendeten eine geringe Menge Bargeld.

An der Schwelmer Straße scheiterten Diebe bei dem Versuch einen Kiosk aufzuhebeln.

