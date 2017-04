Wuppertal. An der Straße Steinenfeld ist am Mittwoch eingebrochen worden. Zwischen 10 Uhr und 12.30 Uhr brachen unbekannte Täter in ein Mehrfamilienhaus ein und durchsuchten eine Wohnung im zweiten Obergeschoss.

Ihr Beute besteht aus einem Tablet-PC und einem Laptop, mit der sie unbemerkt flüchteten. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.