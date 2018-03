Wuppertal. Am Mittwoch ist es in Wuppertal zu mehreren Einbrüchen gekommen: In einem Fall sind Unbekannte in eine Gaststätte an der Scheffelstraße eingedrungen und haben Geld und einen Laptop gestohlen.

In der Nacht zu Mittwoch haben Einbrecher ein Büro an der Von-Eynern-Straße durchsucht. Die Täter schlugen laut Polizeiangaben eine Fensterscheibe ein. Ob sie etwas stahlen, sei noch unklar.

An der Straße Starenschloß ist es zwischen Montag und Mittwoch zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ob dort etwas gestohlen wurde, ist nach Polizeiangaben ebenfalls noch unklar.

An der Straße Stahlsberg drangen unbekannte Täter am Mittwochnachmittag in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und erbeuteten Schmuck.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 0202-2840 entgegen.