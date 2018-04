Wuppertal. In Wuppertal haben sich Einbrecher laut Polizeiangaben am Montag gewaltsam Zugang zu einer Wohnung an der Kaiserstraße verschafft. Zwischen 10.10 und 11.30 Uhr, drangen sie in die Räumlichkeiten ein und erbeuteten Bargeld, erklärte die Polizei.

Auch in Remscheid ist es am Montag zu einem Einbruch gekommen. Die Täter hebelten ein Fenster zu einer Wohnung an der Adlerstraße auf und stahlen Schmuck. Eine Nachbarin hörte verdächtige Geräusche und alarmierte die Polizei. Die Diebe konnten jedoch flüchteten, erklärte die Polizei.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202-2840 entgegen. red