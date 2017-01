Einbrecher in Wuppertal unterwegs

Wuppertal. In der Zeit von Dienstag 18 Uhr bis Mittwoch 9 Uhr hebelten Einbrecher die Tür eines Büros an der Haeselerstraße in Vohwinkel auf. Sie entwendeten Bargeld und ein Smartphone, bevor sie unerkannt flüchteten. In der Von-der-Goltz-Straße blieb es bei einem Einbruchversuch. Die Täter scheiterten in der Zeit vom 24. Januar, 11 Uhr bis 25. Januar, 1.30 Uhr daran, eine Terrassentür aufzuhebeln.

Eine Gaststätte an der Friedrichschulstraße war Mittwochnacht das Ziel von Einbrechern. Zwischen 1 und 10 Uhr gelangten sie durch den Hausflur in den Schankraum. Dort brachen sie Spielautomaten auf und entwendeten Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. In der Brunnenstraße stiegen Einbrecher in ein Vereinsheim ein. Beute machten sie durch das Aufbrechen eines Sparfachs.

Eine Alarmanlage verhinderte den Einbruch in ein Haus an der Lortzingstraße. Gestern Abend gegen 19.40 Uhr versuchten Einbrecher durch ein Fenster einzusteigen, Dabei lösten sie den Alarm aus und ergriffen unerkannt die Flucht.

Wo es in Wuppertal in diesem Jahr bereits Einbrüche gegeben hat, sehen Sie auf unserer Einbruchskarte.