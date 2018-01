Wuppertal. Am Montag waren wieder Einbrecher in der Stadt unterwegs. In Wuppertal brachen Straftäter eine Wohnung an der Schloßstraße zwischen 6.30 und 17 Uhr auf. An der Albrechtstraße gelangten Unbekannte ebenfalls am Montag zwischen 17.35 und 18.35 Uhr in eine Wohnung.

Zwischen 7 und 18.35 Uhr öffneten Einbrecher ein Einfamilienhaus an der Uellendahler Straße. An der Konradshöhe drangen Diebe in ein Einfamilienhaus am zwischen 12.25 und 22.40 Uhr ein und zwischen 13 und 22.45 Uhr gelangten Einbrecher in eine Wohnung an der Straße Gartenheim.

Am Alten Markt wurde zudem ein Büro zum Ziel von Einbrechern.

Wo in Wuppertal in diesem Jahr bereits eingebrochen wurde, können Sie auf unserer Einbruchskarte verfolgen.