Einbrecher dringen in Kita ein und stehlen Werkzeug

Wuppertal. Am Donnerstag hat die Polizei vier Einbrüche in Wuppertal registriert. An der Weißenburgstraße sind Einbrecher zwischen acht und 15.30 Uhr in die Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingedrungen und haben Bargeld gestohlen.

Zwischen Mittwoch, 12.55 Uhr und Donnerstag, 15.45 Uhr haben Unbekannte die Terrassentür eines Einfamilienhauses am Merlinweg aufgebrochen und Schmuck und Bargeld gestohlen.

Am Friedenshort hebelten Diebe in der Zeit von 15.30 bis 18 Uhr die Balkontür zu einer Wohnung auf und suchten ohne Erfolg nach Wertgegenständen.

Bei einem Einbruchsversuch blieb es bei einem Einfamilienhaus an der Sauerbruchstraße. Am Oberwall brachen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer Kindertagesstätte ein und entwendeten Werkzeug.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0202-284-0 entgegen.